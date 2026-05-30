Tazminat krizini Yargıtay çözdü

Bursa
'da 2007'den beri aynı fabrikada çalışan işçi, 2021 yılında sosyal medya üzerinden bağlı olduğu sendikanın genel başkanını hedef alarak, "Patronun kölesi, k....ği, patron ne derse onu yapar" şeklinde bir yorum paylaştı. İşveren, işçinin sözleşmesini tazminatsız feshetti. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi, işçiye kıdem ile ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise tam tersi bir karara imza attı. Paylaşımın işçi-işveren arasındaki güven ilişkisini sarstığını ve sadakat borcuna aykırı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu ve davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay
9. Hukuk Dairesi, tartışmaya son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, işçinin ifadelerinin doğrudan işverene, yöneticilere ya da mesai arkadaşlarına yönelik olmadığını vurguladı. Kararda, işverenin "işyeri barışının ve toplu sözleşme sürecinin olumsuz etkilendiği" yönündeki iddialarını somut delillerle kanıtlayamadığı ifade edildi. Sözlerin sadakat yükümlülüğünü ihlal edecek boyuta ulaşmadığına hükmeden Yargıtay, istinaf kararını bozarak işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkını güvenceye aldı.