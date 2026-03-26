TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı mevkidaşı Romanya Senatosu Başkanı Mircea Abrudean ile izlediğini belirtti.

"Masada elbette dostluk kazandı." ifadesini iki ülkenin bayraklarıyla paylaşan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ay yıldızlılarımızı ortaya koydukları mücadele ve aldıkları güzel galibiyet dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, dünya kupası yolunda başarılar diliyorum. Sizinle gurur duyuyoruz, bizim çocuklar."