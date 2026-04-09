TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ara seçim açıklaması

Giriş Tarihi: 9.04.2026 11:15 Son Güncelleme: 9.04.2026 12:05

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada "Anayasa da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir." ifadelerini kullandı.

DHA
  • ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ara seçim çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.

"ANAYASA DA ŞARTLAR ÇOK AÇIKTIR"

Kurtulmuş, "Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği anayasa da bellidir. Anayasa da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa ve İç Tüzük'e baktığımızda görev Mecliste'dir. Anayasa'daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz