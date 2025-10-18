Haberler Yaşam Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
Giriş Tarihi: 18.10.2025 12:45

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

AA
Kurtulmuş, Pakdil'in vefatının 6. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Paylaşımında, Pakdil'in, "Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" sözlerini alıntılayan Kurtulmuş, "İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

