TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Artık kardeşlik türküleri söylenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da Çukurova Üniversitesi'nin; '2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş; sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, böylesine hassas bir dönemde bir an evvel kendi içerisinde birlik ve bütünlüğü sağlamak mecburiyetindedir. Bunun için ilk asrını geride bıraktığımız yani 100 yılı aştığımız Cumhuriyetimizin, maalesef 50 yıldır ayağına pranga gibi vurulan, bu ülkenin ileriye gitmesini, bu ülkenin insanlarının birlik ve beraberlik içinde dünyanın en güçlü milletini teşkil etmesini önleyen terör belasını artık geride bırakıyoruz. Bunun için asırlardır birlikte beraber yaşamış, aralarında şimdiye kadar hiçbir husumet, hiçbir kavga, çatışma olmamış olan Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan bütün etnik ve mezhebi farklılıklar içerisindeki 86 milyon yurttaşımızın arasında ezeli ve edebi kardeşliğimizi yeniden tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Aramızdaki birtakım nifak ve fitne unsurları olan bu aparatları geride bırakıyoruz."

BİR TEK KİŞİNİN DAHİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

"Şimdi bu topraklarda bin yıldır devam eden kardeşliğimizi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor ve sonuç almak için artık sona çok yaklaştığımızı ifade ediyorum. Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede asla ve asla terörün, yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin topraklarında sadece birlik ve beraberlik olacak. Sadece kardeşlik türküleri söylenecek."

YOLUMUZ AÇIK; SÖZÜMÜZ KUVVETLİ OLSUN

"Sadece bu ülkenin değil, terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgeyi kurarak, Allah'ın da izniyle bu bölgedeki bütün hakların aynı şartta, aynı cephede ve aynı hedef doğrultusunda yer almasını sağlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah, bu ülkeyi her türlü şerden kurusun. Allah, bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi kıyamete kadar daim kılmak için hep beraber ferasetle, bilgiyle irfanla çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık; sözümüz kuvvetli olsun. Allah, Türkiye'yi bu dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirsin."