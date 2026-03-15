TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "15 Mart'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının, nefret söyleminin ve ayrımcılığın yalnızca Müslümanları değil, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyoruz.