TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

Eski TBMM Başkanı Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti. Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu.

Törene, Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ , Gürsel Tekin, Bedrettin Dalan ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı. Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cindoruk'un yakınlarından helallik alındı, dualar edildi. Bu sırada bazı katılımcıların gözyaşı döktüğü görüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi. Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cindoruk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek kendisini sık sık ziyaret edip bilgisinden ve siyeset tercübesinden faydalandığını, halkında onun bilgeliğinden ve siyasetteki tecrübelerine destek verdiğini ve inandığını belirterek topluma başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Cindoruk'un kendisinden sonra yetişen bütün siyasilere yol gösterici olma vasfıyla önemli hizmetlerde bulunduğunu ve konuşmalarından, sohbetlerinden ziyadesiyle feyz aldıkları çok büyük bir şahsiyet olduğunu kaydetti. Öte yandan, Cindoruk'un ailesinin cenazeden sonra Taksim Divan Otel'de taziyeleri kabul edeceği kaydedildi.