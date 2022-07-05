TBMM personel alımı müjdesi: TBMM 300 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TBMM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

TBMM personel alımı için başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TBMM personel alımı için aranacak şartlar belli oldu. Buna göre;

Sınava başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları ve sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5'inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.