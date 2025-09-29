Haberler Yaşam Haberleri TBMM YENİ YASAMA YILI TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 16:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 4. Yasama Yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. 30 Temmuz Salı günü tatile giren Meclis, yeni döneme yoğun bir gündemle başlayacak. Tatil öncesinde ÖTV düzenlemesi, İklim Kanunu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve emekli maaşlarına zam gibi önemli başlıkları gündemine alan TBMM, açılışla birlikte yeniden hareketlenecek. İlk olarak 11. Yargı Paketi’nin görüşülmesi planlanırken, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Peki, TBMM yeni yasama yılı için ne zaman kapılarını açacak? İşte Meclis’in açılış tarihi ve gündemdeki başlıklar...

TBMM'nin açılış tarihi Eylül ayı sonunda yeniden gündeme geldi. 31 Temmuz'da tatile giren Meclis, Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ekim ayında çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama yılında ekonomi ve sosyal alanda birçok düzenleme ele alınacak. Peki, TBMM tatili ne zaman sona erecek, yeni dönem hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil süresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Meclis, 30 Temmuz Salı gününden itibaren tatile girdi. Yeni yasama yılı için TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanacak. Bu karar, Genel Kurul'un 27 Temmuz'daki 110. birleşiminde alınmıştı.

MECLİS GÜNDEMİ BEKLENİYOR

Yeni yasama yılında ekonomi politikaları, vergi düzenlemeleri, eğitim alanındaki reformlar, sosyal güvenlik düzenlemeleri ve dış politika konularının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Ekim ayında başlayacak bütçe görüşmelerinin, Meclis çalışmalarının en yoğun ve kritik başlıklarından biri olması bekleniyor.

