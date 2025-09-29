TBMM YENİ YASAMA YILI TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

MECLİS GÜNDEMİ BEKLENİYOR

Yeni yasama yılında ekonomi politikaları, vergi düzenlemeleri, eğitim alanındaki reformlar, sosyal güvenlik düzenlemeleri ve dış politika konularının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Ekim ayında başlayacak bütçe görüşmelerinin, Meclis çalışmalarının en yoğun ve kritik başlıklarından biri olması bekleniyor.