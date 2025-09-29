TBMM YENİ YASAMA YILI TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

TBMM'nin açılış tarihi Eylül ayı sonunda yeniden gündeme geldi. 31 Temmuz'da tatile giren Meclis, Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ekim ayında çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama yılında ekonomi ve sosyal alanda birçok düzenleme ele alınacak. Peki, TBMM tatili ne zaman sona erecek, yeni dönem hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar.
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil süresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre Meclis, 30 Temmuz Salı gününden itibaren tatile girdi. Yeni yasama yılı için TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanacak. Bu karar, Genel Kurul'un 27 Temmuz'daki 110. birleşiminde alınmıştı.
MECLİS GÜNDEMİ BEKLENİYOR
Yeni yasama yılında ekonomi politikaları, vergi düzenlemeleri, eğitim alanındaki reformlar, sosyal güvenlik düzenlemeleri ve dış politika konularının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Ekim ayında başlayacak bütçe görüşmelerinin, Meclis çalışmalarının en yoğun ve kritik başlıklarından biri olması bekleniyor.