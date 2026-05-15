TBMM’de stajyer öğrencilere istismar davasında 16,5 yıla kadar hapis talebi

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılanmasına Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada mağdur aileleri, taraf avukatları ve tutuksuz sanık Ramazan Çetin hazır bulundu. Önceki celse tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanan sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner ise duruşmaya SEGBİSLE bağlandı. Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini bildirerek bu celse basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

"MUHABBET AMAÇLI MESAJ ATTIM"

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, mesaj attığı dönemde mağdurun stajyer olmadığını öne sürdü. Mesajlarının cinsel amaç taşımadığını savunan Beşlioğlu, "Muhabbet amaçlı mesaj attım. Yanına yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil" diyerek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Halil İlker ise mağdura herhangi bir temasta bulunmadığını iddia ederek, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi. İlker, "İşimden oldum, çoluk çocuğum perişan oldu." ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar Recep Seven ve Durmuş Uğurlu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da tutuklulukta geçirilen süreyi gerekçe göstererek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Duruşmada söz alan mağdur kız çocuklarının anneleri Esra Demirel ve Safiye Uçan ise şikayetlerinin sürdüğünü belirtti. Demirel ailesinin avukatı, bazı sanıkların suçlamaları kabul ettiğini ifade ederek, sanık Durmuş'un savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Avukat, Durmuş'un mağdurun kendisine yakınlaştığını iddia ettiğini ancak bilirkişi raporlarında sanığın mağdura yaklaştığının tespit edildiğini söyledi. Ayrıca bir tanığın, mağduru kendi listesine aldırıldığını beyan ettiğini aktaran avukat, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

16 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Esasa ilişkin mütalaası için söz verilen Savcı, tüm sanıklar hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılmalarını ve mevcut hallerinin devamını istedi. Savcı ayrıca sanıkların, TBMM lokantasında stajyer olan mağdurlara yönelik eylemlerini "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" kapsamında değerlendirerek cezalarında artırım yapılmasını talep etti. Sanık avukatları da, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre istedi

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.