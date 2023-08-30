TC Kimlik Numarası Algoritması Nasıldır? TC Kimlik Numarası Neye Göre Belirleniyor?

TC kimlik numarası, kamu kurumlarına yapılan başvurular başta olmak üzere birçok müracaatta istenen bir numaradır. Söz konusu numara belli bir algoritma çerçevesinde hazırlanmıştır. Konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda kendi TC kimlik numaranızdan algoritmanın sağlamasını yapabilirsiniz. TC kimlik numarası algoritması nasıldır, neye göre belirleniyor soruları bu anlamda araştırılmalıdır.

TC Kimlik Numarası Algoritması Nasıldır?

Örnek olarak birkaç kişinin TC kimlik numarasını incelediğinizde herkesin kimlik numarasının çift rakam ile bittiğini görürsünüz. Numaranın çift rakam ile bitmesi de TC kimlik numarasında kullanılan algoritma ile ilgilidir.

Algoritmayı incelerken öncelikle bilmeniz gereken husus, TC kimlik numarasının son iki hanesinin ilk 9 haneye bağlı olmasıdır. İlk olarak TC kimlik numarasının 10. hanesinin nasıl ortaya çıktığını inceleyelim.

TC kimlik numaranızın 1, 3, 5, 7 ve 9. hanelerini toplayın ve çıkan rakamı 7 ile çarpın.

Bulduğunuz rakamı bir kâğıda not alın.

TC kimlik numarasının 2, 4, 6 ve 8. hanelerini toplayın.

İlk not aldınız rakamdan son bulduğunuz rakamı çıkarın.

Ortaya çıkan sayıyı 10'a bölün.

Yaptığınız son işlemde tam sayıdan sonraki sayı size 10. rakamı verecektir.

Örneğin yukarıda yaptığınız işlem sonunda ortaya çıkan sayı 76 olsun. Bunu 10'a böldüğünüzde kalan sayı 6 olacaktır. Yani TC kimlik numarasının 10. hanesi 6'dır.

TC Kimlik Numarası Neye Göre Belirleniyor?

TC kimlik numarasının 11. Hanesinin bulunmasında farklı bir mantık vardır. Bunun algoritmasını anlamak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

Öncelikle TC kimlik numaranızın ilk 10 hanesini toplayın.

Elde ettiğiniz sonucu 10'a bölün.

Yaptığınız işlemden sonra kalan sayı TC kimlik numarasının 11. hanesini verir.

Konunun daha iyi anlaşılması için bu kısmı da bir örnekle anlatmak istiyoruz. TC kimlik numaranızın ilk 10 hanesini topladığınızda toplam 58 çıksın. 58 sayısını 10'a böldüğünüzde kalan sayı 8 olacaktır. Doğal olarak TC kimlik numaranızın 11. hanesi 8'dir. Kurulan algoritma sayesinde herkese farklı bir TC kimlik numarası verilecek şekilde bir sistem kurulmuştur.