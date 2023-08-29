TC Kimlik Numarası Başkasının Eline Geçerse Ne Olur? Dolandırıcılar TC Kimlik Numarası İle Ne Yapabilir?

TC kimlik numarası 2000 yılında uygulanmaya başlamış bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu tarihten itibaren nüfus cüzdanlarında da TC kimlik numarasının yazılması zorunlu hale getirilmiştir. Kimlik numarasının başkasının eline geçmesi halinde neler yapılması gerekeceği de bilinmelidir. TC kimlik numarası başkasının eline geçerse ne olur sorusu bu anlamda araştırılmalıdır. Dolandırıcılar TC kimlik numarası ile ne yapabilir sorusunun araştırılması da yol gösterici olacaktır.

TC Kimlik Numarası Başkasının Eline Geçerse Ne Olur?

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte devlet güvenlik mekanizmasında da önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden biri de TC kimlik numarası uygulamasıdır. Söz konusu uygulama ile devlet mekanizmasındaki birçok işlem pratik hale gelmiştir. E-devlet sistemi başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşun web sitesine girerken ya da şahsen başvuru yaparken TC kimlik numarası istenir. Bu numara bir nevi kişinin üzerinde taşıdığı bir chip niteliğindedir.

Dolandırıcılar TC Kimlik Numarası İle Ne Yapabilir?

TC kimlik numarası başkasının eline geçtiğinde neler yapacağı her zaman merak edilmiştir. Eski tip kimlik kartlarının üzerine de 2000 yılından itibaren TC kimlik numarası yazılmaya başlamıştır. Bu dönemde TC kimlik numarasını ele geçiren kişiler kimliği kopyalayarak kredi çekebilir ya da çeşitli kurumlara başvuru yapabilirlerdi. Fakat yeni tip kimlik kartlarının kopyalanması mümkün olmadığı için sadece TC kimlik numarası ile herhangi bir işlem yapılamaz.

Devlet kurumlarının internet sitelerine girerken TC kimlik numarasının yanında şifre ve telefon doğrulaması istenmektedir. Bu güvenlik mekanizması sayesinde sadece TC kimlik numarası kötü niyetli insanların işine yaramaz. TC kimlik numarası başkasının eline geçtiğinde endişe edeceğiniz bir durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.