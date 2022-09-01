TCDD Tren Saatleri - TCDD Tren Seferleri Saatleri ve Bölgesel Hatları

TCDD tren saatleri konusunda araştırma yapan kişiler gidecekleri lokasyonu dikkate almalıdır. Çünkü her seferin saati farklılık gösterebilir. TCDD tren seferleri seyahatini tren ile gerçekleştirecek kişilerin araştırdığı bir konudur. Bununla birlikte TCDD seferleri saat ve fiyat olarak farklı olabilmektedir. Bu nedenle TCDD tren seferleri saatleri ve bölgesel hatları hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında paylaştık.

TCDD Tren Sefer Saatleri

Tren ile seyahat etmek isteyen kişiler saat ve fiyat konusunda ön araştırma yapmak durumundadır. Trenlerin saatleri gidilecek lokasyona ve binilecek gara göre farklılık gösterir. Aynı zamanda bölgesel hatlarda da saatler farklılık gösterebilmektedir. Yüksek hatlı trenlerden ana hat trenlerine kadar birçok farklı alanda sefer düzenlenir. Kişiler seyahat edecekleri yerin tren hat sayfalarına girerek güncel saat ve fiyat bilgisini kolaylıkla edinebilmektedir. Genelde gün içerisinde birçok saat tren bulabilme imkanı vardır.

TCDD Bölgesel Tren Hatları

TCDD taşımacılık alanında 7 farklı bölgeye ayrılarak hizmet vermektedir. Her bölge içerisinde de farklı sayılarda bölgesel tren halkın hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte bölgelerin tren saatleri oldukça farklılık gösterebilmektedir. Bölgesel TCDD hatları şu şekildedir:

Adana Mersin Hattı

Afyon Eskişehir Hattı

Akyaka Kars Hattı

Alaşehir Basmane Hattı

Alaşehir Manisa Hattı

Ankara Polatlı Hattı

Basmane Denizli Hattı

Basmane Nazilli Hattı

Basmane Ödemiş Hattı

Basmane Tire Hattı

Basmane Uçak Hattı

Batman Diyarbakır Hattı

Çatal Tire Hattı

Denizli Söke Hattı

Divriği Erzincan Hattı

Divriği Sivas Hattı

Elazığ Tatvan Hattı

Gökçebey Zonguldak Hattı

Halkalı Kapıkule Hattı

Halkalı Uzunköprü Hattı

İskenderun Mersin Hattı

Islahiye Mersin Hattı

Karabük Zonguldak Hattı

Nazilli Söke Hattı

Adapazarı Gebze Hattı

Konya Karaman Hattı

Kütahya Balıkesir Hattı

Kütahya Eskişehir Hattı

Polatlı Sincan Hattı

Tavşanlı Eskişehir Hattı

Amasya Havza Hattı

Amasya Samsun Hattı

Şeklinde bir bölgesel hat üzerinden tren seyahati hizmeti verilmektedir.