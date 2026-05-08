TCG Anadolu gemisi gezenleri gururlandırdı

SAHA 2026 savunma, havacılık ve uzay sanayii fuarı Kapsamında milli teknolojinin sergilendiği etkinlik kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabah saat 10.00 itibariyle vatandaşlar Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu gururla gezdiler. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, hizmete girdiği 2023 yılından bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle ziyaret edildi.

TCG ANADOLU GEMİSİNE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

SAHA EXPO 2026 kapsamında TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda yeniden vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı. 8-9 Mayıs tarihlerinde açık kalacak olan TCG Anadolu Gemisini İstanbul Sarayburnu ve Türkiye'nin farklı limanlarında ziyarete açılan gemiyi, ilk dönemlerinde kısa sürede yüz binlerce vatandaş ziyaret etmişti. SAHA EXPO 2026: Mayıs 2026 itibarıyla TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda SAHA EXPO 2026 kapsamında yeniden vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı.

GEMİYİ GEZENLER GURURLANDIKLARINI SÖYLEDİ

Vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen bu devasa gemiyi gezerek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne tanıklık etme fırsatı buldular.

TCG Anadolu gemisini görmek için sabahın erken saatlerinde Tuzladan gelen Hanife Sude Daş, "Bu devasa geminin Türk mühendisleri tarafından yapılması bizim için gurur verici bir olaydır. Çok gurur verici bir ortam. Geminin özelliğini yerinde görmek için geldim, Sınırları zorlamamız ve teknoloji ile ilerlememiz lazım" dedi.

"GEMİYİ HER GÖRDÜĞÜMDE HEYCANLANIYORUM"

Çocuğunu da yanına alarak gemiyi gezmeye gelen Barış Akardaş, "Bun TCG Anadolu gemisine ikinci gelişim. Bu kez oğlum Ömer ile birlikte geliyorum. Bu gemiyi her gördüğümde heycanlanıyorum. Çocuğumunda küçük yaşlarda bu teknolojiyi görmesini ve başarılara tanıklık etmesini istedim. Teknofeste ve diğer teknolojik fuarlara gidiyorum ve gördüklerim karşısında gururlanıyorum. Ben gemi kaptanıyım çocuğumunda mühendis olmasını ve büyük teknolojik işlere imza atmasını istiyorum" dedi. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de toplu olarak TCG Anadolu gemisini gezmeye geldi. Edebiyat öğretmeni Gülbin Çeker nezaretinde gemiyi gezen öğrenciler hedeflerinin mühendis olup Türkiye'de teknolojik gelişmeye katkıda bulunmak olduğunu söylediler.

MEHMET EMİN TİTİZ, "TÜRKİYE'NİN İKİNCİ SELÇUK BAYRAKTARI OLACAĞIM"

Teknoloji meraklısı Mehmet Emin Titiz ise BAYKAR'da yer alıp ikinci Selçuk Bayraktar olmak istediğini söyledi. Titiz, "Ben Zinde Okullarında 4. Sınıfta okuyorum. Bir teknoloji Fuarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın elini öpmüştüm. Bana ne olmak istiyorusun diye sorduğunda BAYKAR'da yer almak istediğimi ve ikinci Selçuk Bayraktar olmak istediğimi söyledim. Ben Türkiye'nin son 10 yılda geldiği teknolojik gelişimine şahit olmaktan dolayı gurur duyuyorum. TCG Barbaros ve Teknofest guarlarını gezdim. BAYKAR'ın başarılarına şahit oldum. Bu beni bir çocuk olarak çok gururlandırdı. Geleceğim için son derece umutlu hale geldim. Bende bu alanda kendimi yetiştirerek Türkiye'nin ikinci Selçuk Bayraktarı olmak istiyorum. Türkiye'deki son 10 yıl içindeki teknolojik gelişmeler çok güzel. Bende mühendis olarak Kaganları ve F-35'lerin daha iyisini yapmak istiyorum. " dedi.

DENİZ NEGİZ, "BU TEKNOLOJİK GEMİYİ GEZMEMİ GÖRMEMİ SAĞLAYAN ASTSUBAY BABAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gemiyi gezmekten dolayı heyecan duyduğunu belirten 12 yaşındaki Deniz Negiz ise babasının Astsubay olduğunu Türkiye'nin en büyük yerli insansız Siha gemisini gezme fırsatı bulduğu için babasına teşekkür ettiğini söyledi.

"BİZ EMEKLİ OLDUK GELECEK KUŞAKTAN UMUTLUYUZ"

Emekli Osman Turhan ise, "Ülkemizin son yıllarda gösterdiği teknolojik başarı bizleri oldukça gururlandırdı. Bir emekli olarak gelecek kuşağın başarılarına ışık tutacaktır. Yıllar sonra böyle bir teknolojiye şahitlik etmek ve onu canlı canlı yaşamak çok güzel ve gurur verici. Gelecek kuşağın bu teknolojiyi daha da ileriye götüreceğine inanıyorum"

TCG ANADOLU GEMİSİNİN ULUSLARARASI GÖREVLERİ

TCG Anadolu, vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra, 2026 yılı itibarıyla İngiltere'nin Southampton Limanı gibi uluslararası limanları ziyaret ederek Türkiye'nin savunma sanayisini tanıtmaktadır. TCG Anadolu, 232 metre uzunluğu ile "Mavi Vatan"ın bekçisi olarak görülmekte ve vatandaşlar tarafından büyük bir gururla karşılanmaktadır. TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'nda 8-9 Mayıs tarihlerinde vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

TCG İSTANBUL ATAKÖY AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ

SAHA 2026'ya katılan yabancı ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı heyet, Ataköy açıklarında demirleyen Türk savunma sanayisinin simge platformlarından , Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG İstanbul'da incelemelerde bulunmuştu. Yetkililere geminin teknik kabiliyetleri, operasyonel kapasitesi ve görev konsepti hakkında detaylı bilgi verildi.

