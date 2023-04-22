Haberler Yaşam Haberleri TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu devam ediyor
Giriş Tarihi: 22.4.2023 12:23 Son Güncelleme: 22.4.2023 12:53

TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu devam ediyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Ramazan Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğruyor. TCG Anadolu gemisine Sarayburnu’na demirlediğinden bayramın birinci günü itibariyle toplam 61 bin 231 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi. 23 Nisan tarihine kadar bu sayının katlanması bekleniyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu devam ediyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi Sarayburnu'na demirlediği günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan bayramı nedeniyle ziyaretlerini yapan vatandaşlar bu muhteşem gemiyi görmek ve gezmek için Sarayburnu'na akın etti.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemiyi görebilmek için bekleyen yüzlerce kişi, gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Sarayburnuna demirlediği günden bayramın ikinci gününe kadar TCG Anadolu'yu Bayramın birinci günü 16 bin 127 kişi ziyaret etti. 17 Nisan'dan itibaren 4 buçuk günde gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise Bayramın birinci gününün bitiminde saat 18.00 itibariyle 61 bin 231 oldu. TCG Anadolu 23 Nisan saat 12.00'da İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak seyrine devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Kürtler, Aleviler ve Kılıçdaroğlu
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
Tehlikeli bir kumar bu
Bakan Kurum'dan Uydu Kent Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası açıklaması! "İstanbul'un silüeti değişecek"
ARKADAŞINA GÖNDER
TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA