TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu devam ediyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi Sarayburnu'na demirlediği günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan bayramı nedeniyle ziyaretlerini yapan vatandaşlar bu muhteşem gemiyi görmek ve gezmek için Sarayburnu'na akın etti.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemiyi görebilmek için bekleyen yüzlerce kişi, gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Sarayburnuna demirlediği günden bayramın ikinci gününe kadar TCG Anadolu'yu Bayramın birinci günü 16 bin 127 kişi ziyaret etti. 17 Nisan'dan itibaren 4 buçuk günde gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise Bayramın birinci gününün bitiminde saat 18.00 itibariyle 61 bin 231 oldu. TCG Anadolu 23 Nisan saat 12.00'da İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak seyrine devam edecek.