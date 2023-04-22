Vatandaşlar TCG Anadolu gemisini ziyaret etmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu | Video
Sarayburnu’nda vatandaşların ziyaretine açılan milli ve yerli gemi olan TCG Anadolu Gemisini gezmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Cankurtaran’dan başlayıp Sarayburnu’nda biten kuyruk havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz pazartesi günü Sarayburnu'nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramının ikinci günü olması münasebetiyle gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan drone ile görüntülendi.
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