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Giriş Tarihi: 22.5.2023

TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını
Yerli ve milli, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da yine binlerce kişiyi ağırladı. Sarayburnu'da demirleyen milli gururumuz TCG Anadolu'yu görmeye giden vatandaşlar yine uzun kuyruklar oluşturdu. Pazar günü güzel havayı da fırsat bilen genci yaşlısı binlerce İstanbullu, heyecanla gemiyi ziyaret için bekledi. Uzun süren bekleyişin ardından gemiyi dolaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekti. Öte yandan yurtdışında yaşayan bazı vatandaşlar, gurbetçilerin yurda geliş tarihleri olan temmuz ve ağustos aylarında da TCG Anadolu'nun ziyarete açılmasını talep eden mesajlar paylaştı.

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TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını
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