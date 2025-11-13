TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025: T.C. kimlik numarasının sonu 6 olanlar dikkat! 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?

Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak olan sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir heyecan yarattı. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi gösterilen dev projede, başvuru şartlarını sağlayan her vatandaşın süreci sorunsuz tamamlaması için bir önlem alındı. Başvuru yoğunluğunun tek bir güne yığılmasını engellemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bir sıra belirlendi. Bu sistem sayesinde, TOKİ başvuru ekranında yaşanan teknik aksaklıklar en aza indirilirken, vatandaşların kimlik hanelerine göre belirlenen günlerde veya sonrasında diledikleri zaman başvuru yapmaları mümkün hale getirildi. İşte TOKİ 500 bin konut başvurusu için adım adım yapmanız gerekenler ve merak edilenler.
TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yapılan duyurulara göre, başvuru sürecinin ilk aşamasında yoğunluğu önlemek için aşağıdaki takvim uygulanıyor:
|Başvuru Günü
|Tarih
|TCKN Son Rakamı
|4. Gün
|13 Kasım 2025 (Perşembe)
|6
|5. Gün
|14 Kasım 2025 (Cuma)
|8
|Genel Başvuru
|15 Kasım - 19 Aralık 2025
|Tüm Vatandaşlar
Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru bedeli 5000 TL.
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nden ev sahibi olabilmek için belirlenen temel şartlar şunlardır:
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık göstermektedir:
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.