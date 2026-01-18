TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı para politikası takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 toplantıda politika faizini masaya yatıracak. Özellikle Ocak ayındaki ilk toplantı, aralık enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Piyasalarda tüm dikkat, bu toplantıdan çıkacak ilk mesajlara çevrilmiş durumda.