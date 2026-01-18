TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı para politikası takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 toplantıda politika faizini masaya yatıracak. Özellikle Ocak ayındaki ilk toplantı, aralık enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Piyasalarda tüm dikkat, bu toplantıdan çıkacak ilk mesajlara çevrilmiş durumda.
TCMB'nin 2026 yılındaki ilk faiz kararı için tarih belli oldu:
Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe
Karar Açıklama Saati: Faiz kararı aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) aralık ayında yaptığı son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi.
Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.