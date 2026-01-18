Haberler Yaşam Haberleri TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:17

TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantı takvimini duyurdu. Enflasyon görünümü ve ekonomi yönetiminin yeni yıla ilişkin mesajlarıyla birlikte, Ocak ayında alınacak faiz kararının piyasalara yön vermesi bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, kararın açıklanacağı tarih ve saate odaklanmış durumda.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ocak ayı için beklentiler hangi yönde?

TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı para politikası takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 toplantıda politika faizini masaya yatıracak. Özellikle Ocak ayındaki ilk toplantı, aralık enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Piyasalarda tüm dikkat, bu toplantıdan çıkacak ilk mesajlara çevrilmiş durumda.

MERKEZ BANKASI OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

TCMB'nin 2026 yılındaki ilk faiz kararı için tarih belli oldu:

Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe

Karar Açıklama Saati: Faiz kararı aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2026

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) aralık ayında yaptığı son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi.

Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz