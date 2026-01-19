TCMB açıkladı: Konut fiyatları aralıkta reel olarak azaldı

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM NE?

Merkez Bankası, 3 büyük şehirdeki fiyat artışlarına ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"2025 yılı Aralık ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,2, 0,2 ve 0,1 oranlarında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,5, 34,9 ve 30,8 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir."