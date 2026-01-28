TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1’in altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Gaziantep'te iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan Karahan, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, Gaziantep ve çevre illerde 2025 yılında 457, son beş yılda ise toplam 2 bin 585 firmayı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Bu görüşmelerden elde edilen nitelikli ve güncel bilgilerin politika yapım sürecinde kullanıldığını vurgulayan Karahan, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlara ilişkin geri bildirimler aldıklarını, beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını ve reel sektörle çift yönlü bir iletişim yürüttüklerini söyledi.