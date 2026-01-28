TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1’in altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Gaziantep'te iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan Karahan, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, Gaziantep ve çevre illerde 2025 yılında 457, son beş yılda ise toplam 2 bin 585 firmayı ziyaret ettiklerini ifade etti.
Bu görüşmelerden elde edilen nitelikli ve güncel bilgilerin politika yapım sürecinde kullanıldığını vurgulayan Karahan, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlara ilişkin geri bildirimler aldıklarını, beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını ve reel sektörle çift yönlü bir iletişim yürüttüklerini söyledi.
"REZERVLER ARTTI, KKM SIFIRLANDI"
Karahan, TCMB rezervlerinde 145 milyar dolarlık artış sağlandığını, 143 milyar dolara kadar yükselen Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin ise neredeyse sıfırlandığını kaydetti.
Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Karahan, kısa vadeli göstergeler ile orta vadeli görünümün dezenflasyonun sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Enflasyon beklentilerini kalıcı biçimde çıpalamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurgulayan Karahan, ekonomik büyümenin iyileşen beklentiler ve düşen risk primi eşliğinde sürerken, sektörel dönüşümün de hız kazandığını dile getirdi. Fiyat istikrarının, kalıcı ve geniş tabanlı refah artışının temelini oluşturacağını ifade etti.
"63 AY SONRA İLK KEZ ENFLASYON ÜST ÜSTE 2 AY YÜZDE 1'İN ALTINDA"
Sunumunda enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Karahan, 63 ay sonra ilk kez enflasyonun iki ay üst üste yüzde 1'in altında gerçekleştiğini söyledi. Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini, ancak hizmetlerdeki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyonu destekleyeceğini ifade etti. İş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiğini ve tüketici ile firmaların enflasyon beklentilerinde gerileme başladığını kaydetti.
Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini söyleyen Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini vurguladı. Beklentiler iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını, politika faizindeki değişimlerin piyasa faizlerine yansıdığını ve risk primindeki azalışın yabancı para cinsinden faizleri aşağı çektiğini dile getirdi.
İHRACAT AÇIKLAMASI
İhracatın dış talep, göreli fiyatlar ve sektörel dinamiklerden etkilendiğini belirten Karahan, 12 aylık birikimli verilere göre Mayıs 2023'te 254 milyar dolar olan ihracatın Aralık 2025'te 273 milyar dolara yükseldiğini, bu dönemde ihracatın 19 milyar dolar arttığını söyledi. Aynı dönemde ithalatın ise 11 milyar dolar azaldığını aktardı. Dış talepteki 1 puanlık artışın ihracatı yüzde 2,3 yükselttiğini belirten Karahan, reel kurun yüzde 1 düşmesi halinde ihracatın yüzde 0,2 arttığını ifade etti.
Küresel büyüme ve ana pazarlara ilişkin beklentilerin görece olumlu seyrettiğini dile getiren Karahan, euro cinsinden maliyetlerin gerilediğini, reel kurun Çin'e karşı sınırlı yükselirken diğer rakiplere karşı düştüğünü ve Avrupa'daki pazar payının arttığını söyledi.
Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini vurgulayan Karahan, işgücü verimliliğinde artış yaşandığını belirterek, düşük enflasyonun reel sektörün maliyetlerini aşağı çekeceğini ifade etti.
Karahan, enflasyon hedeflerine ulaşılana kadar sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini söyleyen Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.