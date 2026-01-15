TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta yatırımcılarla yaptığı sunumlarda, para politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını, ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğinin altını çizerken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruştan taviz verilmeyeceğini belirtti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAYGINLAŞTI

Sunumda verilen mesajlara göre, dezenflasyon süreci sadece manşet verilerle sınırlı değil. Ana eğilimdeki gerileme belirginleşirken, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığı kaydedildi. Karahan, reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine vurgu yaptı.