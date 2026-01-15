TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta yatırımcılarla yaptığı sunumlarda, para politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını, ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğinin altını çizerken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruştan taviz verilmeyeceğini belirtti.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAYGINLAŞTI
Sunumda verilen mesajlara göre, dezenflasyon süreci sadece manşet verilerle sınırlı değil. Ana eğilimdeki gerileme belirginleşirken, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığı kaydedildi. Karahan, reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine vurgu yaptı.
BÜYÜME DİRENÇLİ, TABLO NET DEĞİL
Karahan, ekonomik faaliyete yönelik değerlendirmesinde büyümenin dirençli seyrini koruduğunu, ancak diğer faaliyet göstergelerinin daha karışık sinyaller verdiğini açıkladı. Söz konusu durumun, para politikasında ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımı zorunlu kıldığı mesajı verildi.
'KISA VADEDE DALGALANMA OLABİLİR' UYARISI
TCMB Başkanı Karahan, sonraki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline dikkat çekti. Ancak Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026'da dezenflasyonu destekleyici ana unsur olacağını vurgulayarak orta vadeye ilişkin iyimserliği öne çıkardı.
SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK
Karahan'ın mesajlarından biri para politikasının yönüne ilişkin oldu. Buna göre; TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla devam ettirecek. Söz konusu duruşun; talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edildi.
FAİZ ADIMLARI VERİ ODAKLI VE TOPLANTI BAZLI OLACAK
Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim, enflasyon beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceğini söyledi.
Faiz kararlarında toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümü odaklı bir yaklaşım izleneceği vurgulandı.