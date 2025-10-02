Haberler Yaşam Haberleri TCMB FAİZ KARARI GERİ SAYIM! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 10:45

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Piyasalar açıklanacak rakamları takip ederken vatandaşlar Para Politikası Kurulu’n un takvimini araştırıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte TCMB faiz kararı takvimi ve faiz beklentisi…

Ekonomi gündeminde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan faiz kararına odaklandı. Enflasyon verilerinin seyrine göre faizlerde olası değişiklikler tartışılırken, Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kararın hem yatırımcılar hem de vatandaşlar üzerinde belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ve detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

2025 yılı toplantı tarihleri

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

