TCMB FAİZ KARARI GERİ SAYIM! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ekonomi gündeminde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan faiz kararına odaklandı. Enflasyon verilerinin seyrine göre faizlerde olası değişiklikler tartışılırken, Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kararın hem yatırımcılar hem de vatandaşlar üzerinde belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ve detaylar...