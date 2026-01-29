TCMB’den ’hizmet enflasyonu’ analizi: Eğitim, kira ve rekabetin sınırlı olduğu kalemler öne çıkıyor

TÜKETİCİ ENFLASYONU 2025'İ YÜZDE 30,9 İLE TAMAMLADI

TCMB'nin blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici enflasyonu 2025 yılını yüzde 30,9 ile tamamladı. Bu dönemde mal enflasyonu yüzde 25 olurken, hizmet enflasyonu yüzde 44 ile yüksek seyretti. Bu yazıda, 2025 yılında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) içinde en yüksek fiyat artışı gösteren hizmet alt kalemlerini inceliyor ve bu kalemlerde enflasyonun neden görece yüksek seyrettiğini ele alıyoruz.

Beşli düzeydeki fiyat endekslerinin 2025 yılı artışları sıralandığında, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk 30 kalemin 19'unun hizmet grubunda yer aldığı görülüyor. Hizmet tarafında üç grup öne çıkıyor: eğitim, kira ve yerel nitelikli ve rekabetin görece sınırlı olduğu hizmet kalemleri.