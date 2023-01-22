Haberler Yaşam Haberleri TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 21:35 Son Güncelleme: 22.1.2023 21:35

TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: TDK Güncel Türkçe sözlüğe göre "kumru gibi" hangi anlama gelen bir deyimdir?

A- Sıcakkanlı
B- Uykuya düşkün
C- Kendi dünyasına çekilmiş (CEVAP)
D- Erkenden uyanan


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