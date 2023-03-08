TEB Çalışma Saatleri – TEB Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) açılış saatleri müşterileri tarafından en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. 2023 TEB çalışma saatleri, sabah saatlerinde başlar. TEB açılış saatleri, hafta içi her gün aynıdır. TEB kaçta açılıyor, sorusunun yanıtı hafta içi için her gün için aynıdır. Hafta içi TEB saat kaçta açılıyor¸ TEB kaçta kapanıyor, sorusuna 09.00'da açılıyor ve 17.00'de kapanıyor yanıtını veririz. Hafta sonu açık mı, dediğimizde bankaların genelinin hafta sonu hizmet vermemektedir yanıtını veririz.

TEB Çalışma Saatleri

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye'de faaliyet gösteren İstanbul merkezli özel mevduat bankasıdır. 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulup 1982 yılına kadar bu isimle faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren yurt çapında faaliyet göstermeye başlayan bankanın genel müdürlüğü İstanbul'a taşınmış, unvanı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değişmiştir. Banka, 2005 yılında Euro bölgesinin ve dünyanın önde gelen bankalarından biri olan BNP Paribas ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) çalışma saatleri hafta içi sabah 09.00 ve 17.00 arasındadır.

TEB Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) hafta içi her sabah 09.00'da açılmaktadır. Akşam ise 17.00'ye kadar hizmet vermektedir. Öğle tatiline 12.30'da giren Türk Ekonomi Bankası (TEB) 13.30'da tekrar mesaiye başlamaktadır.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Cumartesi ve Pazar hizmet vermemektedir. Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir. Banka şubeleri kapalı olduğu zamanlarda ise İnternet bankacılığı ve ATM'leri kullanabilirsiniz. Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.