TEB emekli promosyon ödemeleri ve başvuru şartları: TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022?

Emekli promosyonu ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bu sebeple emekliler TEB'i de araştırmakta. TEB emekli promosyonu ücreti ve başvuru şartları araştırılan konular arasında. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? TEB emekli promosyon ödemeleri başvuru şartları ne? İşte detaylar!