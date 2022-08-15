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Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:46

TEB emekli promosyon ödemeleri ve başvuru şartları: TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022?

Emekli zammının temmuz ayında zamlanması ile birlikte emekli promosyon ödemeleri 2022 de aynı şekilde arttı. Bankalar, vatandaşları emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları için promosyon teşviki yapıyor. TEB emekli promosyon ödemeleri de bunlar arasında yer alıyor. Emekliler, TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor, kaç TL sorularını sürekli olarak yöneltiyor. Son dakika duyuru ile TEB emekli promosyon şartları belli oldu. İşte TEB emekli promosyon ödemeleri ve başvuru şartları

TEB emekli promosyon ödemeleri ve başvuru şartları: TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022?

Emekli promosyonu ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bu sebeple emekliler TEB'i de araştırmakta. TEB emekli promosyonu ücreti ve başvuru şartları araştırılan konular arasında. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? TEB emekli promosyon ödemeleri başvuru şartları ne? İşte detaylar!

TEB EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

TEB, emekli promosyonu ödemeleri için başvuru şartlarını açıkladı.

36 aylık emekli taahhütnamesi verilmesi ve iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurma zorunluluğuna sahiptir.

Ayrıca SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekli olmak, TEB emekli promosyon için şartlar arasında yer alıyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.300 TL, 500 nakit promosyonu ile toplam 3.800 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3950 TL, 625 nakit promosyon ile birlikte 4.575 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONUMU TEB'E NASIL TAŞIRIM?

SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, e-devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.

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