TEB’den emekli promosyonu için açıklama! 2022 TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor?

TEB 'den emekli promosyon için açıklama geldi! 2022 temmuz ayında emekli maaşına yapılan enflasyon zammı ile birlikte vatandaşlar TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu yöneltiyor. TEB emekli promosyonu başvuru şartları ve ücreti de açıklandı. Vatandaşlar da TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu sıklıkla soruyor. İşte detaylar!