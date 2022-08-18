TEB’den emekli promosyonu için açıklama! 2022 TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor?

TEB 'den emekli promosyon için açıklama geldi! 2022 temmuz ayında emekli maaşına yapılan enflasyon zammı ile birlikte vatandaşlar TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu yöneltiyor. TEB emekli promosyonu başvuru şartları ve ücreti de açıklandı. Vatandaşlar da TEB emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu sıklıkla soruyor. İşte detaylar!
TEB EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI
TEB, emekli promosyonu ödemeleri için başvuru şartlarını açıkladı.
36 aylık emekli taahhütnamesi verilmesi ve iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurma zorunluluğuna sahiptir.
Ayrıca SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekli olmak, TEB emekli promosyon için şartlar arasında yer alıyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ
Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.300 TL, 500 nakit promosyonu ile toplam 3.800 TL
Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3950 TL, 625 nakit promosyon ile birlikte 4.575 TL
Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.
EMEKLİ PROMOSYONUMU TEB'E NASIL TAŞIRIM?
SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, e-devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.