Tecavüzcüsünü öldüren Ayşe’ye 24 yıl hapis cezası

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 yıl önce 3 çocuk annesi Ayşe Temel (25), kendisine yıllarca tecavüz ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi (43) bıçaklayıp öldürmüş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Murat Can Eskici'yi bağlayıp başına poşet geçiren ve defalarca bıçaklayan, ardından da üzerindeki kıyafetlerini çıkartıp yıkayan Temel'e verilen cezayı eksik ceza tayini ile hukuka aykırı buldu. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan Ayşe Temel'e verilen 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik' indirimi ile 24 yıla düşürüldü.