Tecil Bozdurduktan Sonra Ne Zaman Askere Giderim? Askerlik Tecil Bozma Sonrası Ne Zaman Askere Gidilir?

Askerlik, bir ülkenin vatandaşlarına askeri eğitim alarak veya askeri görevleri yerine getirerek ülkenin savunmasına katkıda bulunma yükümlülüğüdür. Tecil, askerlik hizmetinin belirli bir süre ertelenmesi veya askerlik hizmetine geçici olarak izin verilmesidir. Bu genellikle eğitim, sağlık sorunları, ailevi nedenler veya diğer özel durumlar gibi belirli koşullar altında yapılır. Askerlik tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim, ne zaman askere gidilir gibi sorular çokça merak edilir.

Tecil Bozdurduktan Sonra Ne Zaman Askere Giderim?

Askerlik tecil bozdurduktan sonra askere gitme süreci, tecilin hangi sebeple bozulduğuna ve hangi tarihte bozulduğuna bağlı olarak değişir. Aşağıda, farklı senaryolar ve askere gitme süreleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz:

Eğitim sebebiyle tecil bozdurma:

Lisans/Ön Lisans: Mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde askere gitmeniz gerekir.

Yüksek Lisans: Kayıt dondurma veya ilişik kesme tarihinden itibaren 2 yıl içinde askere gitmeniz gerekir.

Doktora: Kayıt dondurma veya ilişik kesme tarihinden itibaren 4 yıl içinde askere gitmeniz gerekir.

Askerlik Tecil Bozma Sonrası Ne Zaman Askere Gidilir?

Askerlik tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere gideceğiniz, tecilin hangi sebeple bozulduğuna ve hangi tarihte bozulduğuna bağlı olarak değişir. Askerlik Şubesi ile iletişime geçerek askere gitme tarihinizi ve gerekli belgeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sağlık sebebiyle tecil bozdurma:

Sağlık sebebiyle teciliniz bozulduysa, askerlik durumunuz yeniden değerlendirilir. Askerlik Şubesi tarafından yapılan muayene sonucunda, askerliğe elverişli olduğunuz kanaatine varılırsa, en yakın celp döneminde askere gitmeniz gerekir.

İş sebebiyle tecil bozdurma:

İşten ayrılma veya işyerinin kapanması gibi sebeplerle teciliniz bozulduysa, 1 ay içinde askere gitmeniz gerekir.

Evlilik sebebiyle tecil bozdurma:

Evlilik sebebiyle teciliniz bozulduysa, 3 ay içinde askere gitmeniz gerekir.

Diğer sebeplerle tecil bozdurma:

Diğer sebeplerle teciliniz bozulduysa, tecil bozma belgenizi Askerlik Şubesine teslim etmeniz gerekir. Askerlik Şubesi, tecil bozma sebebine göre askere gitme tarihinizi belirleyecektir.

Askerlik tecilinin bozulmasından sonra askere gitme tarihi belirlendiğinde, ilgili kişiye resmi yazı veya bildiri ile bilgilendirme yapılır. Bu bildiri, askerlik şubesi veya ilgili yetkili makam tarafından gönderilir.