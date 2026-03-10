Tedavi gördüğü hastanede hayalini yaşadı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında servislerde tedavi gören hastalardan en büyük hayallerini mektup olarak yazmaları istendi. Bu kapsamda yazdığı mektupta en büyük hayalinin seslendirme sanatçısı olmak olduğunu ifade eden 15 yaşındaki Buğra Madsar için hastane yönetimi harekete geçti. Hastane yönetiminin girişimiyle Buğra Madsar, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde bulunan profesyonel seslendirme stüdyosunu ziyaret etti.

Stüdyoda ilk kez mikrofon başına geçen Buğra Madsar, gerçek bir dublaj deneyimi yaşamanın heyecanını yaşadı. Ziyaret sırasında yalnızca seslendirme yapmakla kalmayan Buğra Madsar, aynı zamanda ses kayıt, montaj ve düzenleme süreçlerini de yakından gözlemleme fırsatı buldu. İletişim Fakültesi öğrencileriyle sohbet eden Buğra, mesleğe dair önemli bilgiler ve tavsiyeler aldı.

"HAYALİNİ GERÇEK BİR STÜDYODA YAŞADI"

Gerçek bir seslendirme stüdyosunda bulunmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Buğra Madsar, ilk kez profesyonel bir ortamda mikrofon başına geçmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Seslendirme yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Buğra, stüdyoda geçirdiği zamanın kendisine büyük bir motivasyon verdiğini dile getirdi. Hayaline giden yolda kendisine destek olan Mersin Şehir Hastanesi yönetimine ve kapılarını açarak bu deneyimi yaşamasına imkan sağlayan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne teşekkür eden Buğra, bu ziyaretin kendisine büyük bir umut ve cesaret verdiğini söyledi.

"TEDAVİYLE BİRLİKTE HAYALLERE DE DESTEK"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise, hastaların moral ve motivasyonunun tedavi sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Genç hastamızın mektubunda dile getirdiği hayalini gerçekleştirebilmek için küçük de olsa bir adım atmak istedik. Mersin Şehir Hastanesi olarak hastalarımızın sadece sağlıklarına kavuşmaları için değil, hayallerine ulaşmaları için de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.