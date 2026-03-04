Tefecilik soruşturmasında flaş gelişme! Yasef Mitrani ev hapsiyle tahliye oldu

Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani'ye yönelik geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'tefecilik' soruşturmasında operasyon yapılmıştı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve sorgulanan Ercan ve Mitrani, "tefecilik" yapmak suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Ercan ve Mitrani, hakimlik sorgularının ardından "tefecilik yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

MİTRANİ'YE EV HAPSİ

Soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 4 aydır "tefecilik" suçundan tutuklu bulunan Jasef Mitrani'nin sağlık sorunları nedeniyle 'ev hapsi' verilerek adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Dosyada tek tutuklu şüpheli olan Ali Ercan'ın ise tutukluluk halinin sürdüğü öğrenildi.

65 MİLYON LİRALIK KREDİ DETAYI

Soruşturma dosyasında, Ercan ve Mitrani'nin bir dönem zor durumda olan Peker Gayrimenkul şirketine faiz oranlarının çok üzerinde faiz uygulayıp haksız kazanç elde ettiklerine yönelik tespit bulunuyordu. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre göre iş adamı Hasan Peker'e yılın ilk aylarında 65 milyon liralık bir kredi verildiği ve bu kredinin geri ödemesi olarak yüksek miktarda faiz istendiği ifade ediliyordu.

PARA ALMADIM PARA VERMEDİM DEMİŞTİ

Yasef Mitrani gözaltına alındığında verdiği ifadede, kimseden para almadığını, kimseye de para vermediğini öne sürerek, "Tefecilik yapmadık. Sahip olduğum çekim dahi yoktur. Suçsuzum" demişti. Mitrani verdiği ifadede, iş adamı Hasan Peker'in kredi alma süreciyle alakalı yakını tarafından kredi sorunları olduğunu kendisine ulaştığını, kendisinin de banka sahibi Ali Ercan'ı tanıdığından dolayı Peker için randevu aldığını sonraki süreçten haberdar olmadığını iddia etmişti.