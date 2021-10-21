Tehdit ederek ihaleye fesat karıştırmışlardı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı... Suikast mermileri bulundu

"Örgütlü Halde İhaleye Fesat Karıştırma" operasyonunu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İcradan satışa çıkan araçların ihalesine tanımadıkları kişileri tehdit ederek sokmayan 15 kişilik bir çete tespit edildi. İhaleye girmek isteyenleri tehdit ettikleri iddia edilen çetenin 14 üyesi Artvin ve İstanbul'da gözaltına alındı.

OTOPARKLARIN KAPILARINI KAPATMIŞLAR

İhalelere tanıdıkları kişileri sokan ve icradan düşük fiyatlara satın aldıkları araçları satan çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çete üyelerinin, ihalenin yapılacağı otoparkların kapılarını kapatarak ihale yokmuş süsü verdikleri ve otoparklara vatandaşların girmelerine engel oldukları tespit edildi. Otoparkçı ve galericilerin de yanı sıra çetenin üyesi olan ve bir yediemin otoparkının işletmecisi olan M.E. de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, havalı tüfek, 2'si kuru sıkı üç ruhsatsız tabanca, dört şarjör, üç sustalı bıçak, 50 suikast mermisi ve 37 mermi ele geçirildi. Operasyonun polis kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.