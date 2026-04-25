Tehlike sirenleri ilk evde çalıyor

Son dönemde okullarda yaşanan olaylar, eğitimde uzun süredir göz ardı edilen bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı. Öğrenciler yalnızca akademik başarılarıyla değil, duygusal ve sosyal durumlarıyla da takip edilmek zorunda. Ancak öğrenciler çoğu zaman bir problem büyüyüp görünür hale geldiğinde fark ediliyor. Oysa birçok riskli durum, çok daha erken dönemde sinyal veriyor. Öğrencilerin akademik düşüşünün arkasında her zaman ders değil, duygusal ve ailevi süreçler var. Okullarda kullanılan veri temelli sistemler, bu görünmeyen sorunları erken aşamada ortaya çıkarabiliyor. Türkiye genelinde bazı okullarda kullanılan ve milli bir uygulama olan Talents Value EDU (TAVI EDU) sisteminin sınıf bazlı analizleri, öğrencilerin yaşadığı sorunların kaynağına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Örneğin öğrencilerin yüzde 53'ü "Babam derslerimde bana yardımcı olmuyor", yüzde 47'si "Ailem beni küçük bir çocuk gibi görüyor", yüzde 42'si ise "Ailem ders çalışmam için baskı yapıyor" seçeneklerini işaretlemiş.

İlk bakışta bu ifadeler basit şikâyetler gibi görünebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu oranlar, öğrencilerin önemli bir bölümünün aile içinde yeterli destek, anlayış ve doğru iletişimi bulamadığını gösteriyor. Özellikle "yardım edilmiyor" ifadesi, yalnızca ders desteğinin eksikliğine değil öğrencinin kendini yalnız ve sahipsiz hissettiğine işaret ediyor. "Beni küçük görüyorlar" algısı, ergenlik dönemindeki bireylerde anlaşılmama ve değersizlik hissini tetikleyebiliyor. "Baskı yapılıyor" vurgusu ise öğrenme sürecini desteklemek yerine, öğrencide kaygı ve kaçınma davranışını artırabiliyor. Sistemin sağladığı en kritik katkı da burada ortaya çıkıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, akademik geçerliliği olan mevcut testlerin tüm öğrencilere düzenli ve sistematik şekilde uygulanmasını ve analiz edilmesini sağlıyor. Bu sayede: Uzmanlara göre eğitimde asıl ihtiyaç yeni testler değil, mevcut ölçme araçlarının tüm öğrencilere uygulanması ve verinin doğru yorumlanması. Çünkü birçok kritik durum, ancak sistematik takip varsa erken fark edilebiliyor. Aksi halde sorunlar büyüyor ve müdahale gecikiyor.