Tehlikeli artış... Her 30 kişiden 1’i otizmli

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, son yıllarda giderek artan ve tehlikeli boyutlara ulaşan otizm vakalarına dikkat çekti. Komisyonda sunum yapan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 20-25 sene önce 2 bin 500'de 1 görülen otizm vakalarının, şu an her 30 kişiden 1'inde görüldüğünü belirterek, izah edilemeyecek bir yükseliş olduğunu kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, her yıl 10 bin çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyması sebebiyle sisteme dâhil olduğunu, son 5 yıl içerisinde otizm tanısı alan öğrencilerin sayısının 93 bin 447 olduğunu söyledi. Otizm spektrumu bozukluğunda artış gördüklerini vurgulayan Otrar, "Her sene yalnızca otizm spektrumu bozukluğu kategorisinde 10 bin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz sisteme dahil oluyor. Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencimize özel eğitim hizmetlerini verecek şekilde kendimizi yapılandırmaya çalışıyoruz. 281 özel eğitim anaokulunda 8 bin 19 öğrenci eğitim görüyor, 3 bin 263 öğretmen görev yapıyor" diye konuştu. 5-10 yıllık analizler yaptıklarını aktaran Otrar, "2030 yılında adına kaynaştırma dediğimiz, bugün 438 bin diye tanımladığımız sayı, son 20 yılın değerleriyle regresyon analizine sokarsak, yaklaşık olarak 750 bine çıkıyor. 2050 yılında yalnızca kaynaştırma öğrencisi sayımız 1 milyonu geçecek. Kamunun, devletin bu konuda kendini hazırlaması gerek" dedi.