Tehlikeli bisiklet yarışı ölümle bitti: "En hızlımızı toprak aldı"

21 Şubat günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi D 400 karayolunda meydana gelen olayda, Barış Tanrıverdi, üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyrederken önündeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Feci kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Tanrıverdi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tanrıverdi'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

DEĞER MİYDİ?



Ölümüyle sevenlerini yasa boğan gencin ardından arkadaşları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi. Tanrıverdi'nin bir arkadaşı, ölüme gittiği bisikletle poz veren arkadaşının fotoğrafını "Bizim en hızlımızı toprak aldı" şeklinde paylaşırken çok sayıda kullanıcı da "Bisikletin üzerine yatarak gidiyormuş, değer miydi?" şeklinde üzüntülerini dile getirdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Sık sık bisiklet veya motosiklet yarışlarına sahne olan ve trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde meydana gelen olay, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Barış Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapar yapmaz önündeki otomobile hızla çarpma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.