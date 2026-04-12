Haberler Yaşam Haberleri Tek hayali hayat kurtarmaktı! Tıp öğrencisi yakalandığı hastalığa yenik düştü
Giriş Tarihi: 12.04.2026 19:38

Balıkesir’de Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Berat Can Demir, yakalandığı Akciğer Mantarı hastalığına yenik düştü. Genç yaşta hayatını kaybeden Demir’in tek hayali ise doktor olup hayat kurtarmaktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Mardin'de kalabalık bir ailede dünyaya gelen Berat Can, çocuk yaşından itibaren tek bir hedefe odaklandı. Tıp Fakültesini kazanıp mezun olmak ve doktor olup hayat kurtarmak istiyordu. 2 yıl önce girdiği üniversite sınavlarında büyük bir başarı elde ederek. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Çocukluk hayaline giden yolda emin adımlarla ilerledi. Derslerindeki başarılarla Fakültenin örnek öğrencilerinden biri oldu ancak yakalandığı Akciğer Mantarı hastalığı, azimle yürüttüğü öğrenim hayatını sekteye uğrattı.

Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Berat Can Demir, verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Çocuk yaşlarından bu yana kurduğu doktorluk hayali yarım kalan Demir'in vefatı, ailesinin yanı sıra öğretmen ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yayınladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencimiz Berat Can Demir'in, geçirdiği hastalık sonucu vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Demir'in cenazesi, memleketi Mardin'in Artuklu ilçesinde toprağa verildi.

