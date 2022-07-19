‘Tek kanatlı melek’ hayata veda etti

Havacılık sektörüne 1995 yılında başlayan Civelekhan, bazı özel havayolu şirketlerinde ve Türk Hava Yolları'nda uzun bir süre kabin memuru olarak görev yapmıştı. Havayolları Kabin Memurları Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev alan Semra Dereli Civelekhan, aktif uçuculuk hayatına noktayı koyduktan sonra, özel öğretim kurumları ve üniversitelerde eğitimcilik ve yöneticilik yaptı.

Türkiye'de kabin memurluğu tarihine ışık tutan 'Tek Kanatlılar Kabin Memurluğu Mesleği ve Tarihçesi' isimli kitabı kaleme alan Civelekhan'ın yayınlanmış roman ve şiir kitapları bulunuyor.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatı gözlerini yuman Civelekhan'ın cenazesi Ataköy 5'nci Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının arkından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprafa verilecek.