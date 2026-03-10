Tek katlı evde çıkan yangın faciaya dönüştü: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki Nurettin Uzunlar yalnız yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede Uzunlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

