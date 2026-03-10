Haberler Yaşam Haberleri Tek katlı evde çıkan yangın faciaya dönüştü: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Tek katlı evde çıkan yangın faciaya dönüştü: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Trabzon’un Maçka ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki Nurettin Uzunlar yalnız yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede Uzunlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz