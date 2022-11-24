Haberler Yaşam Haberleri Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: 3.5 ton metamfetamin
Giriş Tarihi: 25.11.2022

Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: 3.5 ton metamfetamin

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: 3.5 ton metamfetamin
İstanbul Emniyeti'nin 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda; biri villa olmak üzere 4 adrese düzenlenen seri operasyonlarda bir uyuşturucu çetesi çökertilirken 3 ton 533 kilo 805 gram "Metamfetamin" uyuşturucu madde ele geçirildi. Çetenin yakalanan 22 üyesinden 12'si tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ele geçirilen 'Metamfetamin'in, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıklayarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etti.

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Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: 3.5 ton metamfetamin
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