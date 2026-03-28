Tek suçu o anda oradan geçmekti

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde, önceki gece saat 03.00 sıralarında, otomobille bir eğlence mekânının önüne gelen saldırganlar, araçtan içeridekilere ateş açtı. Bu sırada milli maçı izledikten sonra evine doğru yürüyen ve saldırı anında oradan geçen Kocaelispor kongre üyesi olan evli ve bir çocuk babası Cem Özer (48), kurşunlara hedef oldu.

Özer olay yerinde, ağır yaralanan mekânın sahibi Volkan Berberoğlu (42) ile müşterilerden bir hafta önce emekli olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Talip Çakır ise kaldırıldıkları hastanede öldü. Biri ağır 2 kişinin de yaralandığı saldırıda, yaşamını yitiren mekân sahibi Volkan Berberoğlu'nun bir hafta önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganları arıyor.