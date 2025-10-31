Haberler Yaşam Haberleri Tek tarafla kazada sürücü feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 31.10.2025 17:23

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Mustafa Enes Karaca (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Enes Karaca idaresindeki 15 RA 559 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak takla attı. Kazada genç sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

