Tek tarafla kazada sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Mustafa Enes Karaca idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak takla attı. Kazada genç sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

