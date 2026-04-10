Haberler Yaşam Haberleri Tekbirlerle yükselen tepki: Kırıkkale’den İsrail’e idam yasasına sert tepki!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:06

Tekbirlerle yükselen tepki: Kırıkkale’den İsrail’e idam yasasına sert tepki!

Kırıkkale’de binler, Filistinli esirlere yönelik idam cezası düzenlemesine karşı tek ses oldu. Cuma namazı sonrası meydanlara çıkan vatandaşlar, “Zulme sessiz kalmayacağız” mesajı verdi.

HAKAN GÖKKAYA
Tekbirlerle yükselen tepki: Kırıkkale’den İsrail’e idam yasasına sert tepki!
  • ABONE OL

İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasına tepkiler Türkiye genelinde büyürken, Kırıkkale'de de anlamlı bir protesto gerçekleştirildi. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen programda vatandaşlar, Cuma namazının ardından Nur Camisi önünde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Mescid-i Aksa onurumuzdur" yazılı pankartlar açarak sık sık slogan attı, tekbirler getirdi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Burak Göken, İsrail'in aldığı kararın insanlık vicdanını yaraladığını belirterek, "İnsanlık sapkın bir ideoloji tarafından adeta rehin alınmıştır. Ancak Müslümanlar bu zulme asla sessiz kalmayacaktır" dedi. Gazze'de yaşanan acıların hâlâ tazeliğini koruduğunu vurgulayan Göken, "Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her damla kanın hesabı sorulacaktır. Zalimler için cehennem daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Filistin'e destek amacıyla yola çıkması planlanan "Sumud filosu"na destek verildiği belirtilerek, Filistin halkının yanında olunmaya devam edileceği mesajı paylaşıldı. Yoğun katılımın olduğu protesto, yapılan duaların ardından sona erdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekbirlerle yükselen tepki: Kırıkkale’den İsrail’e idam yasasına sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz