Haberler Yaşam Haberleri Tekel bayi sahibine silahlı saldırıda bulunmuştu! 16 yaşındaki zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 11:28

Tekel bayi sahibine silahlı saldırıda bulunmuştu! 16 yaşındaki zanlı yakalandı

Kağıthane’de tekel bayi önünde bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaparak dışarıya çektiği adamı vuran 16 yaşındaki saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları kameralara yansırken, ifadesinde “Bizi ayırmadığı için vurdum” diyen çocuk, adliyeye sevk edildi.

İHA
Tekel bayi sahibine silahlı saldırıda bulunmuştu! 16 yaşındaki zanlı yakalandı

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda dükkan içinde bulunan Harun Ş., kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, kanlar içerisinde kalan Harun Ş. vatandaşlar tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.



Kağıthane Asayiş polisi saldırganı yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganın 16 yaşındaki Mert A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresini belirleyen polis, Mert A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.



"Kavgayı ayırmadığı için vurdum"
Gözaltına alınan Mert A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Kavgayı ayırmadığı için vurdum" dediği öğrenildi. İfadesi alınarak "kasten yaralama", "ateşli silahla kanununa muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlemleri yapılan Mert A., adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Teklif gelirse aday olurum diyen Ersan Şen'e Meral Akşener'den telefon: Adaylık konusunda ciddi misiniz?
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Masadaki kirli pazarlıklar
Kakara kukara
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekel bayi sahibine silahlı saldırıda bulunmuştu! 16 yaşındaki zanlı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA