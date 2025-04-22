Tekel bayii cinayetinde sanıklara ceza yağdı

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme 4 sanığın ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Tarık ve Azat Özer'in 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına da karar verildi. Mahkeme, 4 diğer sanığın ise 'suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.