Tekfur Saroz tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan Saroz’u oynayan Burak Sergen kimdir, hangi projelerde yer aldı?

Tarihi dizilerin en iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, başlıyor. Dizinin dengelerini değiştirecek karakterlerin katılımı ise izleyicinin heyecanını katlıyor. Tekfur Saroz karakteri, izleyicinin en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Hem karakterin tarihsel gerçekliği hem de bu güçlü role hayat veren Burak Sergen'in kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu Burak Sergen'in yaşı ve oynadığı diziler başta olmak üzere kariyer serüveni:
Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder. şeklinde tanımlanan Tekfur Saroz tarihte Bursa Kuşatması sırasında adı geçe isimlerden biri.
9 Şubat 1961, Ankara doğumlu Burak Sergen Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Kuruluş Orhan - 2025 - Bursa Tekfuru Saroz
Siyah Kalp - 2024-2025 - Samet Şansalan
Hudutsuz Sevda - 2023-2024 - Rızvan Leto
Gülümse Kaderine - 2022 - Kudret
Sadakatsiz - 2020-2022 - Haluk Güçlü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal Kent
Kara Sevda - 2015-2017 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızıl Elma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Saklı Kalan - 2013-2014 - Tarık Cevher
Yalan Dünya - 2013 - Zekai
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002-2004 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur