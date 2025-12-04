Haberler Yaşam Haberleri Tekidağ'da akılalmaz olay: Taşındığı ilk gün ev yandı! 'Pof diye ses geldi'
Giriş Tarihi: 4.12.2025 09:55

Tekidağ'da akılalmaz olay: Taşındığı ilk gün ev yandı! 'Pof diye ses geldi'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin saatler önce kiracı olarak taşındığı evde yangın meydana geldi. 1 kişinin ağır yaralandığı yangında sokağa dökülen mahalle sakinleri, patlama sesine benzer gürültüyle uyandıklarını dile getirdi.

İHA Yaşam
Korkutan yangın, gece yarısı Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

EV SAHİBİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enes Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'POF DİYE SES GELDİ'

Korkutan yangında sokağa dökülen vatandaşlardan biri "Pof diye ses geldi" şeklinde hayretini dile getirirken, bir vatandaş ise patlama sesi duyduklarını ifade etti.

Tekidağ'da akılalmaz olay: Taşındığı ilk gün ev yandı! 'Pof diye ses geldi'
