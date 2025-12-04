Tekidağ’da akılalmaz olay: Taşındığı ilk gün ev yandı! ’Pof diye ses geldi’

Korkutan yangın, gece yarısı Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
EV SAHİBİ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine adrese itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enes Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.