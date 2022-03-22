Tekir Kedi Özellikleri Ve Bakımı: Evde Tekir Kedi Yetiştirilir?

Oldukça dayanıklı bünyeleri bulunan, hayatta kalma güdüleri yüksek olan Tekir kedi çeşitlerini sahiplenmek istiyorsanız öncelikle bu kedilerin özelliklerini öğrenmeli ve bakımını ona göre yapmalısınız. Hepsinde ortak özellikler bulunsa da tamamen birbirinden farklı olabilen tekir kediler hakkında merak edilen tüm detayları tek bir başlık altında topladık.

Tekir Kedi Özellikleri Nelerdir?

Saf bir ırk olmayan Tekir kedi çeşitleri belli başlı özellikleri ortak olarak taşıyabilir. Ancak genel olarak birbirlerinden farklı davranışlar sergilemeleri oldukça normaldir. Genel olarak Tekir kedi özellikleri nelerdir diye bakıldığında ilk dikkat çeken detay farklı renk görünümleri olacaktır. "Uskumru" olarak adlandırılan tekir kediler boyun kısmının altında siyah çizgi taşırlar.

Yeşil ya da sarı göz rengine sahip olan bu kedileri 3 renkten oluşan tekirler izler. Genellikle nadir olarak rastlanan 3 renkli Tekir kediler %99 dişi oranıyla dikkat çeker. Calico ismiyle anılan bu 3 renkli kedilerin erkek olanları ise maalesef doğuştan kısırdırlar. Lekeli tekir olarak adlandırılan ve benekleri bulunan tekir kediler ise en sık rastlanan türlerdendir. Her ortamda kolayca karşılaşabileceğiniz bu benekli kediler hırçın ya da tam tersi utangaç olabilirler. Son olarak karşınıza çıkacak olan tekir kedi cinsi ise mavi gözlü olanlardır. Oldukça nadir rastlanan mavi gözlü tekir kedi fiyatları da yüksektir.

Belli kriterler altına toplanamayan Tekir kedi özellikleri genellikle kedinin yetiştirildiği ortama göre değişkenlik gösterebilecektir. Yavruluğundan itibaren sevgi dolu bir ailede büyüyen tekir kediler ile sokakta büyüyen tekirler arasında büyük farklar olur. Ancak tüm Tekir kedilerde ortak özellik olarak kıskançlık gösterilebilir. İlginin başka bir hayvana kaymasını kıskanan Tekir kediler sahiplerine bu sebeple küsebilir. İlgi görmezse strese girme durumları çok sık yaşanır. Ortalama ömür sürelerine bakıldığı zaman 18 – 20 yıl aralığı gösterilebilir. Dişi Tekir kediler 4 -5 kg ağırlığında olabilirken erkekler 5 – 5,5 kg olabilir.

Tekir Kedi Nasıl Yetiştirilir?

Tekir Kedi bakımı diğer çoğu cins kediye oranla daha kolaydır. Keza oldukça zeki olan bu kedi türlerine çok kısa sürelerde tuvalet eğitimi başta olmak üzere pek çok şeyi öğretebilirsiniz. Genellikle süt ile beslenen tekir kedilerde bağırsak düğümlenmesi ya da çeşitli mide sorunları oluşabiliyor. Bu sebeple mümkün mertebe süt vermemeye özen göstermelisiniz. Eğer süt vermek zorunda kalırsanız mutlaka su ile seyretmeye özen gösterin.

Yaşına ve kısırlık durumuna bağlı olarak veteriner önerisiyle kuru ya da yaş kedi maması ile beslemek daha sağlıklıdır. Göz iltihaplanması gibi sorunlar sık yaşandığı için düzenli olarak veteriner kontrollerine götürülmesi gereken Tekir kedi türlerinde aşılamaya özen gösterilmelidir.

Tüylü hayvanlar olduğu için haftada 1 – 2 kez tüylerini taramak gerekir. Bunun için özel üretilen kedi tarakları kullanabileceğiniz gibi sert yapıda olmayan normal tarakları da tercih edebilirsiniz. Genellikle tüyleri boğazlarına kaçabildiği için haftada birkaç kez yoğurt yedirebilirsiniz. Böylece boğazına takılacak tüylerden kurtulabilirsiniz. Göz ve kulak temizliği için suyla seyreltilmiş sirke kullanılabilir. Oldukça hareketli ve oyuncu bir kedi türü olduğu için Tekir kedi türleri ile oyun oynamalı, sevginizi ihmal etmemelisiniz.