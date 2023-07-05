Tekirdağ Devlet Hastanesi artık çok daha güçlü

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından boşaltılan hastane, onkoloji servisinin olduğu yerde tüm poliklinikleri tekrar hizmet vermeye başladı. Hastanenin 1. kısım yerleşkesinde yer alan A, B, C, D, E ve G Blok binaları için Sağlık Müdürlüğünce yapılan, deprem performans hizmeti analiz testi sonucu güçlendirme çalışması başlatılmıştı. Bu kapsamda, hasta ve çalışan güvenliği sebebiyle binaların tahliyesine karar verilmiş 2008 yılında güçlendirme yapılan F bloğa taşınma kararı alınmıştı. Hastanede acil servis, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme, teknik birim, idari birim, kan alma, çamaşırhane, eczacılık hizmetleri ile 50 yataklı servis hizmete başladı. Ameliyathane, kadın doğum servisi ile 31 yataklı servis ve 19 yataklı yoğun bakım servisi 2. kısma taşındı. Tekirdağ il Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Halkımızın en iyi sağlık hizmetine ulaşabilmesi için, Tekirdağ'ın tüm sağlık ekipleri canla başla çalışıyor ve herkesin kaliteli ve hızlı tedavi alabilmesi için azami gayret gösteriyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.